Anziani sempre più online | la nuova frontiera della solitudine digital

Sempre più anziani si connettono a internet e usano lo smartphone. Non sono più ai margini della tecnologia, anzi. Secondo studi recenti, il 59% dei neopensionati passa più di un’ora al giorno online. È una svolta che cambia il modo in cui gli anziani vivono la solitudine e il rapporto con il mondo digitale.

Non sono più ai margini della rivoluzione tecnologica. Secondo dati citati dal Technology and Ageing Laboratory del McLean Hospital della Harvard Medical School, il 59% dei neopensionati trascorre oltre un'ora al giorno online tramite smartphone. Un cambiamento profondo rispetto al passato, che ridisegna il rapporto tra terza età e digitale e impone una riflessione su rischi e opportunità di una connessione sempre più diffusa. Se fino a pochi anni fa il dibattito sulle cosiddette "solitudini digitali" riguardava prevalentemente adolescenti e giovani adulti, oggi lo scenario appare trasversale.

