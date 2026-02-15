Helena Prestes abito avorio e texani a Verissimo | dove acquistarli subito prezzi

Helena Prestes ha fatto parlare di sé a Verissimo il 15 febbraio 2026, indossando un abito corto color avorio e stivali texani. La scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione, portando molti a chiedersi dove poter acquistare quei capi. L’attrice ha infatti mostrato dettagli precisi su negozi e marche, lasciando intendere che si può replicare facilmente il suo look. Con un sorriso, ha condiviso anche i prezzi di alcuni pezzi, facendo felici i fan.

Helena Prestes a Verissimo, il 15 febbraio 2026, sceglie di indossare un bellissimo abito corto color avorio con gli stivali texani. Ad annunciare la sua presenza nel salotto di Silvia Toffanin, per un’intervista con Javier Martinez, è lei stessa. In occasione di San Valentino, la modella brasiliana ha deciso di indossare un modello che è disponibile in più Store. Va detto che l’ex concorrente del Grande Fratello indossa un brand ben preciso, al quale è legata da diverso tempo. Vediamo insieme dove acquistarlo subito e quanto costano gli stivali texani. Helena oggi a Verissimo con abito avorio e texani: brand, costi, dove acquistarli ora. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena Prestes abito avorio e texani a Verissimo: dove acquistarli subito, prezzi L’ex gieffina Helena Prestes ospite a ‘Verissimo’. Al suo fianco il fidanzato Javier Martinez Helena Prestes, ex gieffina brasiliana, si è presentata a ‘Verissimo’ domenica 15 febbraio accompagnata dal fidanzato Javier Martinez, per condividere i dettagli del suo ritorno in Italia e il progetto di aprire una nuova attività nel settore della moda. Helena Prestes e Javier Martinez: tornano in TV, ecco dove Helena Prestes e Javier Martinez tornano in TV. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Helena Prestes: convivenza con Javier Martinez e ritorno in tv/ Periodo d’oro per l’ex Grande fratelloHelena Prestes vive un momento d'oro dopo il Grande fratello: la modella brasiliana si prepara alla convivenza con Javier Martinez e a ritorno in tv. Dopo essere stata una protagonista indiscussa del ... ilsussidiario.net Helena Prestes, l'attacco degli hater: 'Sarà triste a Terni', lei balla e zittisce tuttiDa mesi Helena Prestes è presa di mira dagli attacchi di chi è convinto che non sarebbe felice di vivere a Terni, una città molto diversa da Milano e dalle altre in cui ha abitato in passato. Stufa di ... it.blastingnews.com Domenica tornano a #Verissimo Helena Prestes e Javier Martínez! e racconteranno a Silvia Toffanin e ai telespettatori il loro primo anno di amore, complicità e tante novità. #helenaprestes #JavierMartinez #helevier #GrandeFratello #fblifestyle facebook