Il Perugia ottiene una vittoria importante a Guidonia, battendo la squadra locale 2-1. Con due reti tra il primo e il secondo tempo, firmate da Montevago e Manzari, gli umbri consolidano la loro posizione in classifica. La partita, disputata il 4 gennaio 2026, rappresenta un risultato significativo nel cammino verso la salvezza.

Guidonia (Roma), 4 gennaio 2026 – Con due reti a cavallo dell’intervallo (Montevago al 39’ e Manzari al 51’) il Perugia espugna Guidonia e coglie tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Il Perugia si porta avanti in ripartenza con Montevago assistito da Bacchin (39’) che aggancia bene il lancio dalle retrovie e serve il compagno. a inizio ripresa passa ancora il Perugia stavolta con Manzari servito da Montevago. Il Guidonia riapre la gara con Esempio (88’) ma il Grifo resiste agli assalti finali. Il tabellino GUIDONIA (3-5-2): Stellato; Vitturini (30’st Frascatore), Cristini, Esempio; Mastrantonio (14’st Starita), Tascone, Santoro, Tessiore (30’pt Coscia, 30’st Sannipoli) ), Errico; Bernardotto, Spavone (1’st Zuppel). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Guidonia Montecelio-Perugia 1-2, prezioso blitz degli umbri

