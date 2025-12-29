Famiglia Agnelli-Elkann ipotesi fuga di John a New York o Parigi dopo incriminazione coatta per truffa ai danni dello stato

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ipotizza una possibile fuga di John Elkann, coinvolto in un’inchiesta per truffa ai danni dello Stato, con destinazioni come New York o Parigi. Accanto all’ipotesi statunitense, si menziona anche la capitale francese, dove la moglie Lavinia Borromeo Arese Taverna avrebbe manifestato interesse per un trasferimento, considerando la cittadinanza dei figli e altre ragioni familiari.

Accanto all’ipotesi newyorkese, viene indicata anche Parigi come possibile alternativa. La moglie di John Elkann, Lavinia Borromeo Arese Taverna, secondo quanto riportato, da tempo sarebbe favorevole a un trasferimento nella capitale francese, anche in considerazione della cittadinanza dei figli e d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

famiglia agnelli elkann ipotesi fuga di john a new york o parigi dopo incriminazione coatta per truffa ai danni dello stato

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia Agnelli-Elkann, ipotesi “fuga” di John a New York o Parigi dopo incriminazione coatta per “truffa ai danni dello stato”

Leggi anche: Eredità Agnelli, John Elkann a processo, imputazione coatta per “dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato” sul caso della residenza di nonna Marella

Leggi anche: Evasione e truffa ai danni dello Stato, rinviata a fine novembre la decisione sulla messa alla prova di John Elkann

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gedi, la Sentinella ai Ladisa. Nel mirino l’HuffPost. Nuova ipotesi per la Stampa; Spezzatino di Natale in casa Elkann: venduta La Sentinella del Canavese. Ecco cosa accadrà adesso; Juventus, dopo Tether anche i sauditi bussano alla porta: Exor ribadisce che la società non è in vendita; Juventus, non solo Tether: gli occhi degli emiri sul club e il titolo in Borsa vola. Ma Elkann non apre nemmeno a 2 miliardi.

famiglia agnelli elkann ipotesiAgnelliElkann, la dinastia che ha tradito l’Italia - Cassa integrazione, sussidi a fondo perduto, rottamazioni e leggi ad hoc. panorama.it

famiglia agnelli elkann ipotesiEredità Agnelli: imputazione coatta per Elkann e per il commercialista di famiglia Gianluca Ferrero - I legali dell'imprenditore: "Ribadiamo la nostra ferma convinzione che le accuse mosse a John Elkann siano prive di qualsiasi fondamento e ... huffingtonpost.it

famiglia agnelli elkann ipotesiGedi, la Sentinella ai Ladisa. Nel mirino l’HuffPost. Nuova ipotesi per la Stampa - Al via il piano di sinergie tra la Sentinella del Canavese, appena acquistata, e l’Edicola, quotidiano dei Ladisa ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.