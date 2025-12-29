Famiglia Agnelli-Elkann ipotesi fuga di John a New York o Parigi dopo incriminazione coatta per truffa ai danni dello stato
Si ipotizza una possibile fuga di John Elkann, coinvolto in un’inchiesta per truffa ai danni dello Stato, con destinazioni come New York o Parigi. Accanto all’ipotesi statunitense, si menziona anche la capitale francese, dove la moglie Lavinia Borromeo Arese Taverna avrebbe manifestato interesse per un trasferimento, considerando la cittadinanza dei figli e altre ragioni familiari.
Accanto all’ipotesi newyorkese, viene indicata anche Parigi come possibile alternativa. La moglie di John Elkann, Lavinia Borromeo Arese Taverna, secondo quanto riportato, da tempo sarebbe favorevole a un trasferimento nella capitale francese, anche in considerazione della cittadinanza dei figli e d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Eredità Agnelli, John Elkann a processo, imputazione coatta per “dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato” sul caso della residenza di nonna Marella
Leggi anche: Evasione e truffa ai danni dello Stato, rinviata a fine novembre la decisione sulla messa alla prova di John Elkann
Gedi, la Sentinella ai Ladisa. Nel mirino l’HuffPost. Nuova ipotesi per la Stampa; Spezzatino di Natale in casa Elkann: venduta La Sentinella del Canavese. Ecco cosa accadrà adesso; Juventus, dopo Tether anche i sauditi bussano alla porta: Exor ribadisce che la società non è in vendita; Juventus, non solo Tether: gli occhi degli emiri sul club e il titolo in Borsa vola. Ma Elkann non apre nemmeno a 2 miliardi.
Agnelli – Elkann, la dinastia che ha tradito l’Italia - Cassa integrazione, sussidi a fondo perduto, rottamazioni e leggi ad hoc. panorama.it
Eredità Agnelli: imputazione coatta per Elkann e per il commercialista di famiglia Gianluca Ferrero - I legali dell'imprenditore: "Ribadiamo la nostra ferma convinzione che le accuse mosse a John Elkann siano prive di qualsiasi fondamento e ... huffingtonpost.it
Gedi, la Sentinella ai Ladisa. Nel mirino l’HuffPost. Nuova ipotesi per la Stampa - Al via il piano di sinergie tra la Sentinella del Canavese, appena acquistata, e l’Edicola, quotidiano dei Ladisa ... msn.com
Cassa integrazione, sussidi a fondo perduto, rottamazioni e leggi ad hoc. La famiglia Agnelli-Elkann ha sempre goduto di una grande protezione da parte dello Stato. Ma adesso, dopo l’incriminazione coatta del Gip di Torino, lo scenario più probabile è quello - facebook.com facebook
Chiesero a Maria Sole Agnelli chi, tra i più giovani della famiglia, potesse rassomigliare in qualcosa a suo fratello, l'avvocato. "Nessuno", rispose. @repubblica x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.