Eredità Agnelli John Elkann a processo imputazione coatta per dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato sul caso della residenza di nonna Marella

John Elkann, CEO di Exor, è stato imputato coattivamente per dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità Agnelli e la residenza di nonna Marella. Contestualmente, sono state archiviate le posizioni di Lapo e Ginevra Elkann. La decisione sulla messa in prova è prevista per l'11 febbraio 2026.

© Ilgiornaleditalia.it - Eredità Agnelli, John Elkann a processo, imputazione coatta per “dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato” sul caso della residenza di nonna Marella Allo stesso tempo sono state archiviate le posizioni di Lapo e Ginevra Elkann. L'11 febbraio 2026 la decisione sulla "messa in prova" per il ceo di Exor, i cui avvocati hanno annunciato che depositeranno "ricorso per Cassazione eccependone l’abnormità" John Elkann va a processo sul caso che r. Ilgiornaleditalia.it Eredità Agnelli, il gip ribalta tutto e impone l'imputazione coatta per Elkann e Ferrero - Il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, coinvolti nel processo sull'eredità di Marella ... iltempo.it

Eredità Agnelli, gip chiede a Procura imputazione coatta per John Elkann - Il gip del tribunale di Torino, Giovanna De Maria, ha convocato una nuova udienza per l'11 febbraio per studiare la memoria presentata dalla difesa di John Elkann, ... msn.com

Eredità Agnelli, rinviata all’anno prossimo l’udienza per la messa alla prova di John Elkann x.com

Nuovo capitolo della lunga battaglia legale sull’eredità della famiglia #Agnelli. Oggi in aula, in Svizzera, faccia a faccia tra John #Elkann e la madre Margherita. #Tg1 Jacopo Ricca - facebook.com facebook