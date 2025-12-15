Eredità Agnelli John Elkann a processo imputazione coatta per dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato sul caso della residenza di nonna Marella

John Elkann, CEO di Exor, è stato imputato coattivamente per dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità Agnelli e la residenza di nonna Marella. Contestualmente, sono state archiviate le posizioni di Lapo e Ginevra Elkann. La decisione sulla messa in prova è prevista per l'11 febbraio 2026.

Allo stesso tempo sono state archiviate le posizioni di Lapo e Ginevra Elkann. L'11 febbraio 2026 la decisione sulla "messa in prova" per il ceo di Exor, i cui avvocati hanno annunciato che depositeranno "ricorso per Cassazione eccependone l’abnormità" John Elkann va a processo sul caso che r. Ilgiornaleditalia.it

