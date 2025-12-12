Piazza Fontana Sala | Le nostre strade sono ancora piene di fascismo

L'intervista alla presidente della Regione Lombardia, Letizia Sala, evidenzia come le strade italiane continuino a essere segnate dalla presenza di ideologie fasciste. Riferendosi alla strage di Piazza Fontana, Sala sottolinea l'importanza di riconoscere e contrastare i nuovi fenomeni di fascismo che emergono nel contesto attuale.

“Quella di piazza Fontana è stata una strage fascista. Possiamo anche perderci nel definire questi nuovi fascismi che si vedono in giro. Le nostre strade sono ancora piene di fascismo. Quindi è chiaro che noi dobbiamo essere qua, presenti in questo momento come lo sono tutti i cittadini di Brescia e Bologna, a dire che nelle nostre città, e dico nostre città, non passeranno”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, dal palco di piazza Fontana, durante la cerimonia in ricordo della strage alla Banca nazionale dell’agricoltura, che il 12 dicembre 1969 fece 17 vittime e 88 feriti. “Oggi serve, e di nuovo chiamo alla responsabilità di tutti, prima di tutto la mia, fare il possibile per ricreare un vero, profondo, condiviso senso di comunità che renda ciascuno di noi responsabile verso gli altri nella conservazione della memoria, ma anche nelle scelte condivise che devono nascere dall’impegno di tutti – ha proseguito Sala -. Lapresse.it

