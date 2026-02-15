Guardalà | Sono rimasto molto deluso da Chivu Soltanto due giorni prima aveva detto che…

Guardalà si mostra molto deluso da Chivu, dopo aver ascoltato le sue parole durante l’ultima conferenza stampa. La delusione nasce dal fatto che, pochi giorni prima, l’allenatore aveva assicurato impegno e determinazione, ma poi si è visto un approccio diverso in campo durante la partita di domenica. Un esempio concreto di questa discrepanza è stato il cambio di schemi che non aveva annunciato in anticipo, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori sorpresi.

Guardalà: «Sono rimasto molto deluso da Chivu. Soltanto due giorni prima aveva detto che.». Il commento del giornalista sul tecnico nerazzurro. In un intervento a Sky Sport, il giornalista Giovanni Guardalà ha analizzato con occhio critico la gestione comunicativa di Cristian Chivu nel post -partita di Inter-Juventus. Al centro della riflessione non c'è solo l'episodio del cartellino rosso a Kalulu, ma la coerenza del tecnico nerazzurro rispetto alle dichiarazioni d'intenti espresse durante tutta la stagione. Guardalà ha espresso una profonda delusione per il cambio di rotta dell'allenatore rumeno, sottolineando come la pressione del Derby d'Italia abbia incrinato l'immagine di "rivoluzionario culturale" che Chivu si era costruito: « Volevo solo dire una cosa sull'opinione lato Inter sul tocco che c'è stato.