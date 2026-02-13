Tommaso Giacomel | Sono molto deluso molto male dal primo giro in poi

Tommaso Giacomel si sente profondamente deluso dopo aver concluso la sprint delle Olimpiadi di Milano Cortina, dove un errore al poligono nel primo giro ha messo fine alle sue speranze di medaglia. Durante la gara, il biatleta ha commesso tre sbagli, ma sono stati i primi due a compromettere subito il suo risultato, portandolo al 22° posto. Giacomel ha commentato di essere molto arrabbiato e amareggiato fin da subito, in particolare dal primo giro in poi.

Tanta, tantissima la delusione per Tommaso Giacomel. 22° posto nella sprint delle Olimpiadi di Milano Cortina: tre errori al poligono lo tolgono dalla corsa per le medaglie, anzi in realtà per lui il discorso si chiude già dopo i primi due errori. Una giornata nera, e lui non fa nulla per nasconderlo. Queste le sue parole alla Rai: " Troppo tardi per non abbattermi. Non so cosa dire. Sono molto deluso. 33% bene, il primo giro. Poi da là in poi molto male. Avevo visto ancora prima di partire che i francesi andavano forte, però hanno fatto tutti zero e facendo due alla prima serie ero già tagliato fuori.

Tommaso Giacomel, mentre commentava la sua performance durante la settima puntata di Salotto Bianco, ha ammesso di non essere soddisfatto della sua prestazione, riconoscendo che il suo salto non è stato all’altezza e che Botn si è dimostrato superiore.

