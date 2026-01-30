Cassano non ha dubbi | Sono rimasto impressionato da Vergara può fare molto comodo all’Italia

Cassano non nasconde il suo entusiasmo per Antonio Vergara. Durante un’intervista, l’ex calciatore ha detto di essere rimasto impressionato dal giovane talento, che potrebbe rappresentare una risorsa importante per la nazionale italiana. Le sue parole arrivano in un momento in cui Vergara sta attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Antonio Cassano si è detto impressionato da Vergara, e ha sottolineato che anche Conte sta contribuendo a farlo giocare.

Antonio Cassano si è espresso sulla corsa allo scudetto, dichiarando che, a suo avviso, l’Inter è la squadra più forte e che, nel prossimo futuro, la classifica potrebbe riflettere questa supremazia.

Cassano spiazza tutti: «Sono rimasto impressionato da Vergara, può fare molto comodo all’Italia». Le sue paroleAntonio Cassano è rimasto folgorato dal talento di Antonio Vergara. L’ex attaccante, oggi opinionista, durante la trasmissione Viva el Fútbol ha elogiato con entusiasmo il classe 2003 del Napoli, ... calcionews24.com

