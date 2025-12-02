Roma inseguimento nella notte | presi due ladri dopo una rapina in villa a Grottaferrata

CRONACA – Quello che sembrava un normale controllo di polizia si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione culminato con l’arresto di due giovani di origine cilena, trovati a bordo di un SUV con gioielli e contanti appena rubati da una villa ai Castelli Romani. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte su viale Palmiro Togliatti, dove una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato Romanina ha intimato l’alt a un SUV con più persone a bordo. Il conducente, dopo aver finto di accostare, ha improvvisamente accelerato dando inizio alla fuga. Gli agenti della Sezione Volanti hanno inseguito il mezzo mentre effettuava manovre pericolose che mettevano a rischio gli altri automobilisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, inseguimento nella notte: presi due ladri dopo una rapina in villa a Grottaferrata

