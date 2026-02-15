Graz | Tutti hanno dato il 100% Carollo | Dovevamo consegnare a Pellegrino la posizione più vicina possibile al podio
Graz, durante la gara di sci di fondo a Graz, ha spiegato che tutti gli atleti hanno dato il massimo, mentre Carollo ha sottolineato che l’obiettivo era consegnare a Pellegrino una posizione il più possibile vicina al podio. La competizione ha regalato agli italiani una giornata memorabile, con un risultato che non si vedeva da oltre vent’anni.
Una grande giornata per l’Italia dello sci di fondo, quella che riporta un podio diverso dalla sprint dopo vent’anni. E vent’anni erano passati anche dall’oro di Torino 2006: era un tempo diverso, ma 10 o 7,5 km la gioia è la stessa. Quella che porta un quartetto a far gioire Tesero, in Val di Fiemme, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per Davide Graz sono le prime parole alla Rai, dopo il suo grande sforzo nella prima frazione: “ Oggi è un bellissimo risultato di squadra, tutti hanno dato il 100%, i materiali erano super, gli skimen hanno fatto un lavoro grandissimo. Siamo emozionati, per almeno tre di noi è il giorno più bello della nostra vita “. 🔗 Leggi su Oasport.it
La tigre d’oro. Grande @federicabrignone, insegna a tutti cosa vuol dire vincere grazie alla fatica e alla dedizione, sempre col sorriso sulle labbra e senza tanta spocchia. #goldmedalist #orgoglioitaliano #womeninspiringwomen #womensupportingwomen facebook
Dopo venti lunghi anni, l’ITALA è tornata sul podio della staffetta maschile di sci di fondo dei Giochi Olimpici. In Val di Fiemme, teatro delle gare sugli sci stretti della rassegna a cinque cerchi di Milano-Cortina, Davide GRAZ, Elia BARP, Martino CAROLLO e Fe x.com