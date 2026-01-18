LIVE Sci di fondo 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA | Elia Barp sfiora il podio! Bene anche Pellegrino e Graz

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo 10 km a Oberhof 2026. L'evento vede la partecipazione di atleti italiani come Elia Barp, Pellegrino e Graz, con aggiornamenti sui risultati e le posizioni di gara. La diretta offre uno sguardo immediato sull'andamento delle competizioni, permettendo di rimanere informati sui protagonisti e sui loro piazzamenti. Rimani con noi per aggiornamenti continui e dettagli sulle prestazioni di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE di una divertente e positiva per l’Italia 10km maschile di Oberhof (GER), a più tardi per la gara donne, che partirà alle 12:55! 11:50 CLASSIFICA FINALE 10km TC OBERHOF (GER) Martin Løwstrøm NYENGET (NOR) 21’09?1. Iivo NISKANEN (FIN) +13?8. Erik VALNES (NOR) +14?5. ELIA BARP (ITA) +17?5. Savelii Korostelev (RUS) +24?2. 8. FEDERICO PELLEGRINO (ITA) +37?5 10. DAVIDE GRAZ (ITA) +40?2 31. Simone DAPRA ‘ (ITA) +1’12” 36. Martino CAROLLO (ITA) +1’21” 44. Giandomenico SALVADORI (ITA) +1’27” 11:47 Non dobbiamo però dimenticare che ai Giochi i norge saranno ‘solo’ in 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: Elia Barp sfiora il podio! Bene anche Pellegrino e Graz LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: Elia Barp 4° con rammarico, tre italiani nei primi 10!

Segui in diretta la gara di sci di fondo 10 km tc Oberhof 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Elia Barp si classifica quarto, tra tre italiani nei primi dieci. Restate con noi per aggiornamenti costanti e analisi sull'evento, mentre i partecipanti norvegesi si riducono a quattro atleti. Resta aggiornato per tutte le novità sui Giochi in corso.

