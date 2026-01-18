Elia Barp sempre più in alto | podio sfiorato nella 10 km tc a intervalli di Oberhof Pellegrino e Graz in top10

Elia Barp si avvicina al podio nella 10 km a tecnica classica a Oberhof, sfiorandolo nella classifica generale. La competizione ha visto anche Pellegrino e Graz entrare nella top 10. Questi risultati testimoniano il buon stato di forma degli atleti italiani nella Coppa del Mondo di sci di fondo, in una stagione caratterizzata da importanti prestazioni e progressi.

Sono due le notizie che arrivano dalla Coppa del Mondo di sci di fondo in quel di Oberhof dopo la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di questa mattina. La prima riguarda, chiaramente, il vincitore: Martin Loewstrom Nyenget. In una fase dalle parecchie assenze, anche all’interno della squadra norvegese stessa, per lui arriva la seconda vittoria stagionale e settima in assoluto con il tempo di 21’09?1 e un gap costruito nel tempo, in rimonta e con chiara candidatura a cose importanti in chiave olimpica. La seconda riguarda Elia Barp, che viaggia a ritmi davvero vicinissimi a quelli del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: Elia Barp sfiora il podio! Bene anche Pellegrino e Graz

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo 10 km a Oberhof 2026. L'evento vede la partecipazione di atleti italiani come Elia Barp, Pellegrino e Graz, con aggiornamenti sui risultati e le posizioni di gara. La diretta offre uno sguardo immediato sull'andamento delle competizioni, permettendo di rimanere informati sui protagonisti e sui loro piazzamenti. Rimani con noi per aggiornamenti continui e dettagli sulle prestazioni di oggi.

