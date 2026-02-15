Grande Fratello Vip 2026 | Ilary Blasi pronta a tornare con un cast esplosivo

Ilary Blasi torna alla guida del Grande Fratello Vip 2026 dopo settimane di voci e conferme non ufficiali. La conduttrice ha accettato di riprendere il suo ruolo, convinta di svelare un cast ricco di personaggi sorprendenti. Le registrazioni sono già in corso e il pubblico attende con ansia di scoprire i nomi dei nuovi concorrenti.

L’attesa è finalmente terminata: dopo settimane di indiscrezioni, rinvii e anticipazioni continue, il Grande Fratello Vip si prepara a tornare in prima serata da metà marzo con un’edizione che promette scintille. Alla conduzione ci sarà di nuovo Ilary Blasi, volto storico delle prime tre stagioni di successo. Secondo i rumors più recenti, al suo fianco potrebbero esserci Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste, anche se al momento non c’è ancora l’ufficialità. I primi concorrenti ufficiali. A svelare i primi nomi con contratto già firmato è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Grande Fratello Vip 2026: Ilary Blasi pronta a tornare con un cast esplosivo Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi pronta a tornare al posto di Alfonso Signorini: è la settimana decisiva Il Grande Fratello Vip 2026 si avvicina, con il ritorno di Ilary Blasi come conduttrice. Grande Fratello Vip pronto a tornare a marzo 2026 con Ilary Blasi Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, Cicciolina e Todaro: svelati i primi concorrenti (Ma Ilary Blasi incassa una pioggia di no); Grande Fratello 2026, Ilary Blasi perde un concorrente Vip; Grande Fratello Vip 2026: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici verso il ruolo di opinioniste, l'ipotetica data di partenza; Grande Fratello VIP: svelati i primi concorrenti. Grande Fratello Vip 2026: i primi nomi dei concorrenti (e un rifiuto eccellente) per il cast di Ilary BlasiIl Grande Fratello Vip prepara la nuova edizione: spuntano i primi concorrenti dati per certi, tra ritorni noti, volti inediti e un rifiuto dell’ultimo minuto. gay.it Grande Fratello 2026, il cast: ecco i primi nomi tra VIP, semi VIP e un noQuanto sarà VIP il Grande Fratello 2026 di Ilary Blasy? A un mese dall'inizio (metà marzo) le voci sui concorrenti si susseguono. style.corriere.it Verso il Grande Fratello 2026: tra grandi ritorni e scommesse audaci, ecco i nomi che sembrerebbero circolare facebook #grandefratello #IlaryBlasi prepara il colpaccio: «Nella Casa tornano le "nemiche amatissime"» x.com