Grande Fratello Vip 2026 Ilary Blasi pronta a tornare al posto di Alfonso Signorini | è la settimana decisiva

Il Grande Fratello Vip 2026 si avvicina, con il ritorno di Ilary Blasi come conduttrice. Secondo fonti di Fanpage.it, la decisione definitiva sarà presa questa settimana, segnalando l’imminente avvio del reality previsto per marzo. La scelta di Blasi rappresenta un passo importante per la nuova edizione, mentre si definiscono gli ultimi dettagli per la ripresa del programma.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, "Signorini sostituito da Michelle Hunziker e Ilary Blasi dopo lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona"

