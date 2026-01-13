Grande Fratello Vip pronto a tornare a marzo 2026 con Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini. La strategia della rete è già stata definita, e Ilary Blasi dovrebbe riprendere il ruolo di conduttrice. La ripresa del reality si inserisce nel palinsesto previsto, mantenendo il suo spazio nel panorama televisivo italiano.

Mediaset conferma il reality nonostante il caso Signorini: cambio alla conduzione e strategia già definita Il Grande Fratello Vip sarebbe pronto a tornare in onda a marzo 2026, come inizialmente previsto dal palinsesto Mediaset. La novità principale riguarda però la conduzione: secondo quanto riportato da FanPage e dal giornalista Gennaro Marco Duello, Ilary Blasi sarebbe.

Il messaggio è chiaro. Il Grande Fratello Vip continuerebbe a essere un progetto strategico per Mediaset, a prescindere dai cambi di guida

