Bastoni sull’Inter | Stagione intensa complimenti al Napoli dal palco del Gran Galà del Calcio
Inter News 24 Bastoni racconta emozioni, bilanci e ambizioni dal Gran Galà del Calcio: il difensore analizza la scorsa stagione e fissa il nuovo obiettivo dei nerazzurri. Protagonista sul palco del Gran Galà del Calcio, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e punto di riferimento della Nazionale italiana, è stato premiato tra i migliori giocatori del reparto arretrato della stagione 20242025. Il classe 1999, pilastro della retroguardia guidata da Cristian Chivu, ha approfittato del momento per condividere le sue sensazioni sul percorso vissuto e sulle ambizioni del gruppo per l’annata in corso. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Lautaro guarda l'avversario e gli rifila una gomitata Bastoni entra così sulla gamba dell'avversario Provvedimenti disciplinari? Zero. Da Pisa-Inter è tutto. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Bastoni: "Una stagione così non è deludente ma senza coppe avrei l'amaro in bocca" - Dopo aver raggiunto la semifinale di Champions League, Alessandro Bastoni non si nasconde, così come fa tutta l'Inter da inizio stagione: "La fatica di 54 partite giocate sin qui, oltretutto dopo ... Segnala sportmediaset.mediaset.it
Bastoni: "Quando perdi ci sono due strade, molli o riparti. L'Inter ha scelto la seconda" - Bastoni presenta la stagione dell’Inter con gli obiettivi molto chiari in testa: dal rapporto con Chivu alla crescita personale. Secondo sport.sky.it
Inter, Bastoni: “Voto alla stagione? Un 8 che può diventare 10” - Le parole di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint- Lo riporta gianlucadimarzio.com
Inter, Bastoni: "Voto alla stagione? 8. Con la vittoria della Champions diventa 10" - Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport durante il Media Day nerazzurro verso la finale di Champions League "L'esperienza dice che nelle finali non ci sono favoriti, lo ... Scrive tuttomercatoweb.com
Inter, Bastoni: "Voto alla stagione? 8, se vinciamo la Champions anche 10" - Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato a Sky nel media day organizzato verso la finale di Champions League contro il Paris Saint- Da calciomercato.com