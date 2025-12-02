Bastoni sull’Inter | Stagione intensa complimenti al Napoli dal palco del Gran Galà del Calcio

Inter News 24 Bastoni racconta emozioni, bilanci e ambizioni dal Gran Galà del Calcio: il difensore analizza la scorsa stagione e fissa il nuovo obiettivo dei nerazzurri. Protagonista sul palco del Gran Galà del Calcio, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e punto di riferimento della Nazionale italiana, è stato premiato tra i migliori giocatori del reparto arretrato della stagione 20242025. Il classe 1999, pilastro della retroguardia guidata da Cristian Chivu, ha approfittato del momento per condividere le sue sensazioni sul percorso vissuto e sulle ambizioni del gruppo per l’annata in corso. 🔗 Leggi su Internews24.com

