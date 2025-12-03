Amici 25 Gabry Ponte giudica gli inediti dei cantanti | la classifica finale VIDEO
La classifica della gara inediti di Amici 25 giudicata da Gabry Ponte: ecco cosa ha dichiarato il noto dj sui brani dei cantanti del talent show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
Da Gabry Bar. Music Corner · Christmas Vibes. Buongiorno e BUONA Domenica amici La magia del Natale ha il profumo del panettone appena sfornato! Il Natale si avvicina e il laboratorio si riempie di un profumo avvolgente e unico. I nostri panett Vai su Facebook
Amici 25, Gabry Ponte giudica gli inediti dei cantanti: la classifica finale (VIDEO) - La classifica della gara inediti di Amici 25 giudicata da Gabry Ponte: ecco cosa ha dichiarato il noto dj sui brani dei cantanti del talent show di Maria De Filippi. Scrive comingsoon.it
Gabry Ponte ci ha preso gusto: nuovo live a San Siro il 27 giugno 2026 - evento dello scorso giugno, che lo ha incoronato primo dj ad esibirsi allo Stadio San Siro con uno show sold out da 56 mila ... Lo riporta ilgiorno.it
Gabry Ponte torna a San Siro nel 2026 - Il DJ e producer Gabry Ponte tornerà a esibirsi allo Stadio San Siro di Milano nel 2026, sabato 27 giugno. Scrive rockol.it
Capodanno ad Alghero, la star è Gabry Ponte - Sarà il dj Gabry Ponte la star del concertone della notte di San Silvestro ad Alghero, nel piazzale della Pace. Come scrive ansa.it