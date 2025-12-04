Gabry Ponte è il dj italiano più ascoltato al mondo | il 2025 è l' anno d' oro del dj torinese

Torinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabry Ponte, anche quest'anno, è il dj-producer italiano più ascoltato al mondo nella classifica Spotify Wrapped e il secondo artista italiano più ascoltato all’estero dopo i Maneskin, che si sono confermati gli artisti italiani più ascoltati a livello globale. Al terzo posto c'è Ludovico Einaudi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Gabry Ponte è il dj italiano più ascoltato al mondo: il 2025 è l'anno d'oro del dj torinese

gabry ponte 232 djGabry Ponte &#232; il dj italiano più ascoltato al mondo: il 2025 è l'anno d'oro del dj torinese - producer italiano più ascoltato al mondo nella classifica Spotify Wrapped e il secondo artista italiano più ascoltato all’estero dopo i Maneskin, che si sono con ... Si legge su torinotoday.it

