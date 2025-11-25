Graduatorie GPS 2026 | incontro tecnico atteso già questa settimana RISPOSTE AI QUESITI su servizio e titoli

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente negli anni scolastici 202627 e 202728: a colloquio con i nostri utenti il sindacalista Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. Si attende una nuova convocazione dei sindacati per un incontro tecnico dopo la prima informativa dello scorso 11 novembre e l'incontro politico del 20 novembre, per capire come, nel concreto, nel testo saranno rese operative le richieste avanzate dai sindacati. Non ci sono ancora date ufficiali di presentazione della domanda, anche questo è un punto sul quale è necessario un approfondimento, pertanto anche le risposte sul termine ultimo di conseguimento dei titoli va rapportata alla mancanza di una data di riferimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it