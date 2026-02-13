Golf il giapponese Hisatsune svetta nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am al termine del primo round

Hisatsune, il golfista giapponese, ha preso il comando nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo il primo round, grazie a un eagle sul diciottesimo green che ha sorpreso gli avversari e gli appassionati presenti sul campo.

I golfisti del PGA Tour danno inizio ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendo in archivio il primo giro dell' AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 20 milioni di dollari). Lo storico evento, nato nel lontano 1937 offre la possibilità anche ad amatori, tra cui alcune celebrità, di partecipare al fianco dei professionisti, che in parallelo disputano in ogni caso il torneo con la classica formula dello stroke play. Al termine della prima tornata guida la classifica il giapponese Ryo Hisatsune. Il nipponico ha chiuso le prime 18 buche con lo score di -10 bogey free siglando la bellezza di 10 birdie.