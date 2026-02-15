gli smottamenti dei boschi provocano danni

Gli smottamenti nei boschi di Pardini sono aumentati a causa delle forti piogge di questa primavera. Le piogge intense hanno indebolito il terreno, facendo cadere alberi e causando frane lungo le pendici. La situazione si aggrava ogni giorno, rendendo difficile il lavoro dei forestali per mettere in sicurezza le aree interessate.

Pardini Da tempo, ormai, i boschi incantati li troviamo solo nelle favole. In collina e in montagna sono divenuti giungle, con alberi caduti e vegetazione selvatica cresciuta e dismisura. Abbandonati a loro stessi, anche per il calo demografico degli abitanti montani, più nessuno provvede a ripulire il suolo e a rimuovere le piante giacenti. Allora accade ciò che non dovrebbe accadere: pericolosi smottamenti. I quali non riversano nelle strade solo rocce e fango, ma anche alberi che precipitano; perduta l'adesione al terreno, le loro radici si divelgono e provocano danni, come accaduto in località Mulini, sulla provinciale per Fabbriche di Vallico.

