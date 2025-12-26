California inondazioni e smottamenti dopo forti piogge | i danni a Wrightwood

Una forte ondata di maltempo, che ha fatto almeno due vittime, ha colpito la California meridionale provocando inondazioni e smottamenti il giorno di Natale. I meteorologi hanno avvertito che le ulteriori piogge potrebbero aumentare il rischio di colate di fango e detriti nelle zone allagate e devastate dagli incendi boschivi di gennaio, rimaste prive di vegetazione e quindi meno in grado di assorbire l’acqua. Nel video i gravi i danni registrati a Wrightwood, una città di montagna a circa 130 chilometri a nord-est di Los Angeles: qui i vigili del fuoco avevano avvertito la popolazione di evacuare la mattina della vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

