Le mareggiate provocano danni alla spiaggia del lungomare sud VIDEO

Il maltempo che dalla notte scorsa si sta abbattendo su Pescara ha provocato danni al litorale cittadino, nel tratto che va da piazza Le Laudi al torrente Vallelunga.Eloquente il video girato dallo storico balneatore Sandro Lemme dello stabilimento “La Playa”.La forza delle onde ha sovrastato sia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Le mareggiate provocano danni alla spiaggia del lungomare sud [VIDEO]

