Giustizia adesso i Popolari per il Sì nel nome di Vassalli L’opinione di Merlo

Il referendum rappresenta un momento di confronto politico trasversale, capace di influenzare profondamente l’orientamento del Paese. I Popolari per il Sì, guidati da Vassalli, si inseriscono in questa dinamica, sottolineando l’importanza di un voto che riflette valori condivisi e responsabilità civica. L’opinione di Merlo analizza le implicazioni di queste scelte, ricordando come, nel passato, i referendum abbiano segnato punti di svolta fondamentali nella storia politica e culturale italiana.

Il referendum, di per sé, è un voto politico trasversale. Lo è sempre stato e continua ad esserlo. È appena sufficiente ricordare lo storico referendum che ha cambiato definitivamente ed irreversibilmente la percezione che noi cattolici ed ex democristiani avevamo della geografia politica e cultuale del nostro paese sino a quel momento per rendersene conto. E del profondo pluralismo di opinioni che c’era anche al nostro interno. E cioè, il referendum del 1974 sul divorzio. Per non parlare della scelta fra la monarchia e la repubblica del giugno del 1946. Ora, e per fermarsi al referendum costituzionale sulla giustizia che si terrà nei prossimi mesi, noi prendiamo atto che, come da tradizione, gli stessi schieramenti politici sono frantumati al loro interno. 🔗 Leggi su Formiche.net

