Giugliano 13enne picchiato a calci in faccia nei pressi del McDonald’s

Un ragazzino di 13 anni è stato picchiato a calci in faccia vicino al McDonald’s di Giugliano, probabilmente a causa di una lite tra coetanei. I carabinieri della Tenenza di Melito sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano, dove il ragazzo è stato portato con evidenti ferite al volto. La scena si è svolta in piena sera, mentre alcuni testimoni riferiscono di urla e spintoni tra gruppi di adolescenti.

Giugliano. Un'altra notte segnata dalla violenza tra giovanissimi. I carabinieri della Tenenza di Melito sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove era stato accompagnato un ragazzo di 13 anni con evidenti traumi al volto. Secondo una prima ricostruzione, il minore sarebbe stato picchiato con calci e pugni in faccia nel corso di una lite con un coetaneo. L'episodio si sarebbe verificato nei pressi del McDonald's di via Appia Sud, a Giugliano. Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero scatenato l'aggressione, ma è verosimile che i due ragazzi si conoscessero. La dinamica è al vaglio degli investigatori, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto.