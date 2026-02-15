Giornata storica per l’Italia | record di ori e medaglie Milano-Cortina entra nella leggenda

L’Italia ha conquistato più medaglie d’oro e totali alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, battendo i record stabiliti nel 1994 a Lillehammer. La causa di questa storica performance è stata la grande determinazione degli atleti italiani, che hanno ottenuto otto ori, uno in più rispetto al passato. Durante la gara, i rappresentanti italiani si sono distinti in diverse discipline, portando a casa medaglie che hanno fatto la storia dello sport nazionale.

