Milano-Cortina 2026 | Arianna Fontana entra nella leggenda con 13 medaglie olimpiche ed eguaglia il record del Re di Spade Edo Mangiarotti

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Arianna Fontana ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sport italiano. Con l’argento conquistato nei 500 metri di short track, la pattinatrice valtellinese ha raggiunto quota 13 medaglie olimpiche (3 ori, 5 argenti e 5 bronzi) in sei edizioni dei Giochi invernali, eguagliando il leggendario record dello schermidore Edoardo Mangiarotti. Un traguardo che colloca entrambi gli atleti al vertice assoluto del medagliere italiano di tutti i tempi. La finale dei 500 metri è stata un concentrato di emozioni e tattica impeccabile. Arianna Fontana, alla veneranda età sportiva di 35 anni, ha dimostrato ancora una volta la sua classe cristallina, arrendendosi soltanto alla fenomenale olandese Xandra Velzeboer, autrice del nuovo record del mondo e olimpico in semifinale con il tempo di 41. 🔗 Leggi su Cultweb.it

