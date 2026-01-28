Sigfrido Ranucci | La bomba sotto casa il telefono sotto controllo e le assenze come padre sono il prezzo da pagare per consegnare al mondo una società migliore La crisi con mia moglie? Nel privato ho le mie fragilità

Sigfrido Ranucci ha parlato apertamente delle sue difficoltà personali, tra cui le tensioni con la famiglia e le minacce che ha ricevuto. L’anno scorso è sfuggito a un attentato, e i suoi figli lo hanno implorato di lasciare Report, ma lui ha deciso di restare. “La società costa molto, anche nel privato”, ha detto. Ranucci si definisce fragile, ma non si tira indietro davanti alle sfide.

Questa intervista a Sigfrido Ranucci sarà pubblicata sul numero 7 di Vanity Fair in edicola dal 4 febbraio 2026 Prego? «Me l’ha spiegata il mio vecchio direttore, Roberto Morrione (il fondatore di RaiNews24, ndr): quando diventi l’obiettivo di qualcuno, salta sul prossimo trapezio. Così sarà più difficile prenderti». Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci (il nome l’ha ereditato dal nonno, ma gli amici lo chiamano «Sigghi»), romano, 64 anni, di trapezi ne ha afferrati parecchi: dalla denuncia dell’utilizzo del fosforo bianco da parte delle truppe americane a Falluja, in Iraq, al ritrovamento dell’ultima intervista di Paolo Borsellino che, a due giorni dalla strage di Capaci, parla dei rapporti tra Marcello Dell’Utri, Vittorio Mangano e Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

