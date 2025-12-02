Scorta rafforzata di nuovo per Sigfrido Ranucci | quattro agenti e due auto blindate sotto casa

Il livello di sicurezza passa da quarto a secondo. Dopo la richiesta del presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, nelle scorse ore il ministero dell'Interno ha aumentato la scorta al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Today.it

