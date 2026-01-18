Giorgia Meloni annuncia da Seoul | Italia nel Board of peace per Gaza

Giorgia Meloni ha annunciato da Seoul che l’Italia entrerà a far parte del Board of Peace per Gaza. La dichiarazione, fatta durante la sua visita in Corea del Sud, rappresenta un passo importante nella politica internazionale italiana in un contesto di crescente attenzione sulla regione. Meloni ha comunicato questa decisione ai giornalisti presenti, sottolineando l’impegno dell’Italia nel promuovere la pace e la stabilità nel Medio Oriente.

"Allora la notizia ve la do io". Giorgia Meloni spiazza i giornalisti che l'hanno seguita a Seoul, nella sua visita in Corea del Sud per l'ultima tappa della missione diplomatica in Asia. Anche l'Italia, annuncia la premier cogliendo di sorpresa l'intera sala stampa, "è stata invitata a partecipare al Board of Peace " per Gaza. "Penso che l'Italia possa giocare un ruolo di primo piano nella costruzione del piano di pace e quindi siamo pronti a fare la nostra parte", ha aggiunto il presidente del Consiglio. "Quindi siamo pronti a fare la nostra parte. Del resto mi pare" che l'Italia sia "un attore molto attivo nella regione, in buoni rapporti con tutti gli altri attori regionali, e quindi siamo contenti e faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo, che pensiamo possa fare la differenza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L’Italia è stata invitata a far parte del Board of Peace per Gaza, un ruolo che consente di contribuire attivamente alle iniziative per la pace nella regione. La partecipazione rappresenta un’opportunità per il nostro Paese di assumere un ruolo di primo piano nelle dinamiche internazionali legate alla stabilità e alla risoluzione dei conflitti. Un impegno che sottolinea la rilevanza della diplomazia italiana in ambito globale.

