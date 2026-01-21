Giorgia Meloni ha deciso | dirà no al Board of Peace di Trump

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non parteciperà al Board of Peace di Donald Trump per Gaza, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11 della Costituzione italiana. Questa decisione riflette l’adesione alle norme costituzionali e alla neutralità del paese in questioni di politica internazionale, garantendo un ruolo coerente e rispettoso delle prerogative nazionali nel contesto delle crisi globali.

Giorgia Meloni ha deciso. Dirà no al Board of Peace di Donald Trump per Gaza. Perché l’articolo 11 della Costituzione non consente all’Italia di parteciparvi. O meglio: Roma può far parte di organizzazioni internazionali per la pace, ma solo «in condizioni di parità con gli altri Stati». Mentre il Board del presidente Usa è una sorta di Onu privata. Con gettone d’ingresso da un miliardo di dollari. «No, così non si può», avrebbe detto Meloni secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera. Forse la premier sarà presente all’appuntamento a Davos per questioni di buon vicinato. Ma spiegherà a TheDonald che la legge italiana non le consente di partecipare.🔗 Leggi su Open.online

Giorgia Meloni annuncia da Seoul: "Italia nel Board of peace per Gaza"Giorgia Meloni ha annunciato da Seoul che l’Italia entrerà a far parte del Board of Peace per Gaza.

Gaza, Cremlino: “Trump ha invitato Putin al Board of Peace”Vladimir Putin ha ricevuto un invito da Donald Trump a partecipare al Board of Peace, il consiglio esecutivo dedicato alla regione di Gaza.

