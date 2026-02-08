Milano Cortina 2026 le gare di oggi | da Goggia e Brignone allo snowboard dove vedere gli azzurri

La seconda giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026 inizia con entusiasmo. Dopo i successi di ieri, tra medaglie e medagliere, oggi gli azzurri riprendono a scendere in pista a Cortina d'Ampezzo. La discesa libera femminile aprirà le sfide, con le atlete italiane pronte a confermare la loro forma. Gli appassionati attendono con ansia i risultati di questa mattina, certi che anche oggi gli italiani potranno regalare emozioni.

(Adnkronos) – Seconda giornata di gare a Milano Cortina 2026. Dopo la trionfale giornata iniziale, con tre medaglie per il Team Italia (Franzoni e Paris argento e bronzo nella discesa libera, Lollobrigida oro nel pattinaggio di velocità 3000 metri), la caccia azzurra riparte da Cortina d'Ampezzo, dove in mattinata è prevista la discesa libera femminile.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Oggi, sabato 7 febbraio 2026, si accendono le prime finali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Questa mattina all’Arena Santa Giulia di Milano si tiene la prima partita di hockey ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026.

