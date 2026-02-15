Milano Cortina le gare di oggi | da Goggia e Brignone allo snowboard con Moioli orari e dove vedere gli azzurri
Oggi, domenica 15 febbraio, a Milano Cortina 2026 si svolge il nono giorno di gare, e il gigante femminile porta sulla neve Sofia Goggia e Federica Brignone, entrambe determinate a conquistare un nuovo podio. La competizione si svolge nel comprensorio di Cortina, dove le due sciatrici italiane si preparano a scendere in pista in prima serata, con occhi puntati sulla loro performance.
(Adnkronos) – Nono giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 15 febbraio, è il giorno del gigante femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone a caccia di una nuova medaglia. In giornata, attenzione anche alla gara mista di snowboard cross, con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva che puntano al podio.
La seconda giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026 inizia con entusiasmo.
Milano Cortina 2026, oggi gli azzurri scendono in pista con le gare di snowboard e speed skating, mentre Federica Brignone e Francesca Lollobrigida hanno già conquistato due ori che alimentano la corsa all’oro italiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
