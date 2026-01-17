Milan Lecce Pavlovic ha recuperato? La decisione finale sulla sua convocazione

Il difensore serbo Pavlovic ha completato il percorso di recupero e la sua convocazione per la partita tra Milan e Lecce dipenderà dalla decisione di Massimiliano Allegri. Dopo il dubbio dei giorni precedenti, ora si attende la comunicazione ufficiale del tecnico rossonero, che valuterà se inserire Pavlovic nella distinta delle convocazioni. Restano da chiarire eventuali condizioni e tempi di impiego del giocatore.

Sciolto definitivamente il dubbio della vigilia in casa Milan. Alla fine, Strahinja Pavlovic ce la fa. Il roccioso centrale difensivo serbo, rimasto in bilico fino all'ultimo a causa di alcune noie fisiche, sarà a disposizione per la sfida casalinga contro il Lecce in programma domani. La decisione finale è arrivata soltanto al termine della seduta di rifinitura odierna, durante la quale il tecnico Massimiliano Allegri ha valutato positivamente le risposte atletiche del giocatore, inserendolo regolarmente nella lista dei convocati. Tuttavia, la prudenza resta la parola d'ordine a Milanello. Nonostante il recupero in extremis, il possente difensore ex Salisburgo non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

