Silvia Toffanin apre il suo salotto con Gigliola Cinquetti. La cantante ricorda com’è stato diventare famosa a soli 16 anni e le pressioni vissute dopo la vittoria all’Eurovision. Racconta anche di un episodio, avvenuto a Sanremo, in cui alcuni volevano toccarla, e di come tutto questo l’abbia segnata. La sua intervista arriva in un momento di riflessione sulla sua lunga carriera e sulla vita privata.

Silvia Toffanin accoglie nel suo salotto televisivo Gigliola Cinquetti. Sabato 31 gennaio la cantante è ospite di Verissimo per parlare della sua carriera e della sua vita privata alla soglia degli 80 anni. Diventata famosa a soli 16 anni, Gigliola Cinquetti ha vissuto la fama e il successo con determinazione ma anni fa al Corriere confessò che non fu facile: «Diventare famosa così giovane non è stato per niente semplice, in parte drammatico. ma poi siamo tutti molto più forti di quello che crediamo, specialmente da giovani. Da brava veneta ho sempre avuto una buona dose di ironia difensiva che spesso aiuta». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Gigliola Cinquetti, Non ho l'età, la vittoria dell'Eurovision, il ricovero: «Diventare famosa a 16 anni fu drammatico. A Sanremo utti volevamno toccarmi»

