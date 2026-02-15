Brignone e Goggia affrontano oggi il Gigante ai Giochi, una sfida importante perché è l’ultima gara della stagione olimpica per entrambe. La competizione si svolge in un momento di grande tensione, ma le due atlete italiane si preparano con determinazione e senza lasciarsi condizionare dalle emozioni. La pista si presenta difficile e richiede precisione, e le atlete sanno di dover dare il massimo.

Una gara da affrontare senza stress e pressioni, nonostante per entrambe sia l’ultima in questa edizione dei Giochi. Federica Brignone e Sofia Goggia hanno ancora una carta “gigante” da giocare prima di salutare Cortina e l’atmosfera dei cinque cerchi. Entrambe si presenteranno al cancelletto di partenza con poco o nulla da perdere: la bergamasca vanta come miglior piazzamento in stagione l’ottavo posto raccolto a Semmering e Tremblant, in una specialità in cui non può avere le stesse pretese rispetto a discesa libera e superG. La valdostana, invece, dopo l’incredibile medaglia d’oro di giovedì, affronta la sfida tra le porte larghe con la leggerezza di chi ha appena compiuto un miracolo sportivo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Brignone e Goggia alla prova del Gigante: gli italiani in gara oggi

Oggi gli italiani scendono in pista con grandi speranze di medaglia.

Federica Brignone punta alla seconda medaglia nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo aver ottenuto un buon piazzamento sabato.

Federica Brignone torna in pista: prima discesa tra i pali da gigante dopo l’infortunio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.