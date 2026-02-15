Gigante in corso seconda manche | in testa le azzurre Zenere e Della Mea Attesa per Brignone e Goggia Fondo staffetta bronzo

Gigante in corso e le azzurre Zenere e Della Mea guidano la classifica, mentre attorno a loro si aspetta il ritorno di Brignone e Goggia. Nel fondo, la staffetta italiana conquista il bronzo nella gara di 4x7,5 km. Ora sono in pista Federica e Sofia, pronte a scendere in campo, seguite poi da Michela Moioli e le altre.

La statunitense conduce una gara d'attacco ma nella parte centrale scivola anche lei indietro rispetto a Della Mea: chiude a 25 centesimi dall'azzurra. Tocca ora a Shiffrin. Della Mea ha recuperato 7 posizioni. E anche la norvegese è dietro. Adesso parte Grenier, che ha 16 centesimi di vantaggio su Lara, e poi Shiffrin che ne ha 17. Finisce in quarta posizione e crolla a terra per l'emozione. Della Mea entra nella top ten. Parte Mina Fuerst Holtmann Anche Scheib vede il suo vantaggio erodersi progressivamente. Lara Della Mea mal che vada 11ª. La svizzera a 32 centesimi da Della Mea. Gigante, in corso seconda manche: Brignone in testa nella prima. Fondo, staffetta di bronzo| Gli italiani in gara oggi Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche, portando avanti l'Italia nello sci alpino. Torna Brignone in gigante a Kronplatz. «Felice. All'inizio non riuscivo a respirare». Seconda manche: Della Mea in testa Federica Brignone torna in gara a Kronplatz, dopo 292 giorni di assenza a causa di un infortunio. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8; Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi sabato 14 febbraio: zero medaglie per gli azzurri; Lucas Pinheiro Braathen oro in gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Risultati sci oggi; Giovanni Franzoni miglior italiano in gigante alle Olimpiadi! Piazzamento finale e distacco. Gigante: Brignone in testa, ora la 2ª manche. Sci di fondo uomini: l'Italia vince il bronzo Gigante donne, in pista per la 2ª manche È in corso la seconda manche dello slalom gigante di sci alpino femminile, con l'azzurra Federica Brignone in testa dopo la prima frazione. Brignone, la seconda manche del gigante: orario e dove vederla La competizione riprenderà alle 13:30 con la seconda manche del gigante femminile. Federica Brignone, pur avendo il pettorale 14, non sarà l'ultima atleta a gareggiare. #MilanoCortina2026 Splendide azzurre nella prima manche del Gigante femminile, in corso sull'Olympia delle Tofane: Federica #Brignone è prima, Sofia #Goggia terza. Decima al momento Lara #DellaMea. Alle 13:30 la seconda manche