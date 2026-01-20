Federica Brignone torna in gara a Kronplatz, dopo 292 giorni di assenza a causa di un infortunio. Inizia con un risultato positivo nel gigante, dichiarando di essere felice, seppur con qualche difficoltà respiratoria all'inizio. Nella seconda manche, Della Mea si piazza in testa, mentre Goggia è fuori dalla competizione. La gara segna un importante ritorno per l’atleta italiana.

Prova suberba dell'azzurra che è prima adesso Grande prova dell'americana Bella prova della canadese che al momento è prima Grande prova dell'azzurra che al momento è prima La statunitense cade sul muro mentre era in testa Brutta prova di Asja Zenere. L'azzurra è per ora solo quinta Anche in questo caso grtan finale di manche per l'atleta canadese Grande prova dell'americana che fa registrare anche il miglior tempo di manche Gran finale della svizzera Kasper che passa in testa L'austriaca va al comando col secondo tempo di manche Bella prova della svedese che passa in testa Buona prova dell'azzurra che sarà male che va almeno ventiseiesima Dopo le prime 5 prove della seconda manche è in testa la svizzera Allenbach Al via la seconda manche Sarà una prova altrettanto importante per Federica Brignone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Torna Brignone in gigante a Kronplatz. «Felice. All'inizio non riuscivo a respirare». Seconda manche: Della Mea in testa

