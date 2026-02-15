Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche, portando avanti l’Italia nello sci alpino. Intanto, gli atleti italiani si preparano per le prossime gare di fondo e snowboard, con l’obiettivo di portare a casa altri risultati importanti. La staffetta di fondo maschile ha già conquistato un bronzo, e ora si attende di vedere come si comporteranno le altre discipline.

La svizzera a 32 centesimi da Della Mea. Parte Julia Scheib Ora Rast, Scheib e Robinson Lara aveva 70 centesimi di vantaggio su Zenere, e anche se commette un errore in avvio, nella parte centrale riesce ad accelerare e chiudere avanti di 46 centesimi. Ora la statunitense Paula Moltzan. Zenere resiste al comando e mal che vada sarà 16ª. Per lei in questa edizione dei Giochi già due argenti Ora partono la norvegese Lie, la tedesca Aicher e l'austriaca Astner. Nonostante un rischio e una torsione in fondo, l'azzurra eguaglia il primo tempo di manche, sempre l'1'09"50 firmato prima da O'Brien. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Gigante, in corso seconda manche: Brignone in testa nella prima. Fondo, staffetta di bronzo| Gli italiani in gara oggi

L’Italia ha vinto una medaglia di bronzo nella staffetta di sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina, a causa di una buona prestazione degli atleti italiani.

Federica Brignone ha dominato la prima manche di gigante, mantenendo un vantaggio di oltre un secondo su Sofia Goggia, che si è piazzata terza.

