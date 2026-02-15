Gigante in corso seconda manche | Brignone in testa nella prima Fondo staffetta di bronzo| Gli italiani in gara oggi
Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche, portando avanti l’Italia nello sci alpino. Intanto, gli atleti italiani si preparano per le prossime gare di fondo e snowboard, con l’obiettivo di portare a casa altri risultati importanti. La staffetta di fondo maschile ha già conquistato un bronzo, e ora si attende di vedere come si comporteranno le altre discipline.
La svizzera a 32 centesimi da Della Mea. Parte Julia Scheib Ora Rast, Scheib e Robinson Lara aveva 70 centesimi di vantaggio su Zenere, e anche se commette un errore in avvio, nella parte centrale riesce ad accelerare e chiudere avanti di 46 centesimi. Ora la statunitense Paula Moltzan. Zenere resiste al comando e mal che vada sarà 16ª. Per lei in questa edizione dei Giochi già due argenti Ora partono la norvegese Lie, la tedesca Aicher e l'austriaca Astner. Nonostante un rischio e una torsione in fondo, l'azzurra eguaglia il primo tempo di manche, sempre l'1'09"50 firmato prima da O'Brien.
Olimpiadi 2026, l’Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta di sci di fondo. Brignone in testa dopo la prima manche del gigante – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio
L’Italia ha vinto una medaglia di bronzo nella staffetta di sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina, a causa di una buona prestazione degli atleti italiani.
Gigante, prima manche: Brignone in testa, terza Goggia. Poi snowboard a squadre | Tutti gli italiani in gara oggi: atleti e orari
Federica Brignone ha dominato la prima manche di gigante, mantenendo un vantaggio di oltre un secondo su Sofia Goggia, che si è piazzata terza.
Gigante: Brignone in testa, ora la 2ª manche. Sci di fondo uomini: l'Italia vince il bronzoGigante donne, in pista per la 2ª manche È in corso la seconda manche dello slalom gigante di sci alpino femminile, con l'azzurra Federica Brignone in testa dopo la prima frazione.
Brignone, la seconda manche del gigante: orario e dove vederlaLa competizione riprenderà alle 13:30 con la seconda manche del gigante femminile. Federica Brignone, pur avendo il pettorale 14, non sarà l'ultima atleta a gareggiare.
#MilanoCortina2026 Splendide azzurre nella prima manche del Gigante femminile, in corso sull'Olympia delle Tofane: Federica #Brignone è prima, Sofia #Goggia terza. Decima al momento Lara #DellaMea. Alle 13:30 la seconda manche Foto Ansa facebook