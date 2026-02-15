Gigante in corso la seconda manche | in testa Stjernesund Attesa per Brignone e Goggia Fondo maschile staffetta di bronzo

Gigante, la seconda manche è in corso e Stjernesund guida la classifica. La gara si sta infiammando mentre si aspettano le performance di Brignone e Goggia. Nel fondo maschile, la staffetta 4x7,5 km ha portato un bronzo all’Italia. Ora sono in pista Federica e Sofia, pronte a dare il massimo. Dopo di loro, toccherà a Michela Moioli e alle altre atlete.

Federica vola nella parte alta del tracciato, conserva in quella centrale, e accelera nel finale: rischia qualcosa nel finale ma passa in testa per 62 centesimi, Della Mea resta terza. Adesso tocca a Federica Brignone, ha 74 centesimi di vantaggio da gestire. Sofia mantiene il vantaggio quasi immutato nella parte alta, ma perde terreno in quella centrale. Con una accelerata nel finale prova il recupero, ma è ottava per 25 centesimi. L'Italia di Albania anche alle spalle di Zenere. Ora tocca a Sofia Goggia La svedese, già campionessa olimpica, come nella prima manche fa lo stesso tempo della norvegese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gigante, in corso la seconda manche: in testa Stjernesund. Attesa per Brignone e Goggia. Fondo maschile, staffetta di bronzo Gigante, in corso la seconda manche: in testa l'azzurra Della Mea. Attesa per Brignone e Goggia. Fondo, staffetta bronzo Gigante, la seconda manche è in corso e Della Mea guida la classifica, portando avanti una buona performance italiana. Gigante, in corso seconda manche: in testa le azzurre Zenere e Della Mea. Attesa per Brignone e Goggia. Fondo, staffetta bronzo Gigante in corso e le azzurre Zenere e Della Mea guidano la classifica, mentre attorno a loro si aspetta il ritorno di Brignone e Goggia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8; Le azzurre preparano a Dobbiaco il gigante olimpico, allarme D'Antonio: brutta caduta inforcando, si teme per il ginocchio; Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi sabato 14 febbraio: zero medaglie per gli azzurri; Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante maschile Olimpiadi: orari, startlist, streaming. Gigante: Brignone in testa, ora la 2ª manche. Sci di fondo uomini: l'Italia vince il bronzoGigante donne, in pista per la 2ª manche È in corso la seconda manche dello slalom gigante di sci alpino femminile, con l’azzurra Federica Brignone in testa dopo la prima frazione. Si parte dalla scia ... msn.com Milano Cortina: gigante donne, pettorale 14 per BrignoneLa prima italiana che sarà impegnata nel gigante di domani in realtà corre per l'Albania: si tratta di Lara Colturi, 19 anni, figlia della campionessa olimpica di Salt Lake City 2002 Daniela Ceccarell ... ansa.it #MilanoCortina2026 Splendide azzurre nella prima manche del Gigante femminile, in corso sull'Olympia delle Tofane: Federica #Brignone è prima, Sofia #Goggia terza. Decima al momento Lara #DellaMea. Alle 13:30 la seconda manche Foto Ansa facebook