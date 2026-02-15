Gigante in corso la seconda manche | in testa l' azzurra Della Mea Attesa per Brignone e Goggia Fondo staffetta bronzo

Gigante, la seconda manche è in corso e Della Mea guida la classifica, portando avanti una buona performance italiana. Nel frattempo, si aspettano gli sciatori più attesi, Brignone e Goggia, pronti a mettersi in mostra. Nel fondo, la staffetta italiana conquista il bronzo, portando a casa una medaglia importante. Ora tocca a Federica e Sofia scendere in pista, seguite da Michela Moioli e le altre atlete.

Della Mea resta terza. Adesso tocca a Federica Brignone. Sofia mantiene il vantaggio quasi immutato nella parte alta, ma perde terreno in quella centrale. Con una accelerata nel finale prova il recupero, ma è ottava per 25 centesimi. L'Italia di Albania anche alle spalle di Zenere. Ora tocca a Sofia Goggia La svedese, già campionessa olimpica, come nella prima manche fa lo stesso tempo della norvegese. Ora Lara Colturi, che ha lo stesso tempo, e poi sarà la volta delle prime tre: Goggia, Duerr e Brignone. La statunitense conduce una gara d'attacco ma nella parte centrale scivola anche lei indietro rispetto a Della Mea: chiude a 25 centesimi dall'azzurra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gigante, in corso la seconda manche: in testa l'azzurra Della Mea. Attesa per Brignone e Goggia. Fondo, staffetta bronzo Gigante, in corso seconda manche: in testa le azzurre Zenere e Della Mea. Attesa per Brignone e Goggia. Fondo, staffetta bronzo Gigante in corso e le azzurre Zenere e Della Mea guidano la classifica, mentre attorno a loro si aspetta il ritorno di Brignone e Goggia. Gigante, in corso seconda manche: Brignone in testa nella prima. Fondo, staffetta di bronzo| Gli italiani in gara oggi Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche, portando avanti l’Italia nello sci alpino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8; Le azzurre preparano a Dobbiaco il gigante olimpico, allarme D'Antonio: brutta caduta inforcando, si teme per il ginocchio; Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi sabato 14 febbraio: zero medaglie per gli azzurri; Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante maschile Olimpiadi: orari, startlist, streaming. Gigante: Brignone in testa, ora la 2ª manche. Sci di fondo uomini: l'Italia vince il bronzoGigante donne, in pista per la 2ª manche È in corso la seconda manche dello slalom gigante di sci alpino femminile, con l’azzurra Federica Brignone in testa dopo la prima frazione. Si parte dalla scia ... msn.com Milano Cortina: gigante donne, pettorale 14 per BrignoneLa prima italiana che sarà impegnata nel gigante di domani in realtà corre per l'Albania: si tratta di Lara Colturi, 19 anni, figlia della campionessa olimpica di Salt Lake City 2002 Daniela Ceccarell ... ansa.it #MilanoCortina2026 Splendide azzurre nella prima manche del Gigante femminile, in corso sull'Olympia delle Tofane: Federica #Brignone è prima, Sofia #Goggia terza. Decima al momento Lara #DellaMea. Alle 13:30 la seconda manche Foto Ansa facebook