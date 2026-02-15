Federica Brignone conquista il suo secondo oro ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo, lasciando le altre atlete senza scampo. La vittoria arriva dopo una gara intensa, in cui la sciatrice italiana ha battuto la concorrenza con grande determinazione. Il pubblico sugli spalti si infiamma mentre la campionessa solleva il trofeo, dimostrando di essere in forma smagliante. La giornata si apre con il sole che illumina le montagne, creando uno spettacolo naturale che fa da sfondo alla competizione.

Ci sono giorni in cui Cortina d’Ampezzo è il posto più bello del mondo. Il sole accende l’Antelao, colora di rosa le Tofane, illumina il Cristallo. E poi ci sono giorni in cui, su quella neve perfetta, si scrive la storia olimpica. Federica Brignone lo ha fatto ancora. Dopo l’oro in superG, arriva il bis in gigante. Una doppietta d’oro in tre giorni che ha il sapore dell’impresa, considerando il rientro dall’ infortunio alla gamba sinistra e poche gare di Coppa del Mondo nelle gambe. È tornata a novembre, ha stretto i denti, e ora è davanti a tutte. Il gigante era la sfida più dura. La disciplina in cui il dolore si fa più acuto, curva dopo curva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gigante, immensa e leggendaria Brignone: vince il secondo oro, le avversarie si inchinano!

Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro nel gigante, un risultato che ha lasciato le avversarie senza parole.

Federica Brignone ha vinto il suo secondo oro olimpico nello slalom gigante a Cortina, dopo aver superato le avversarie con una gara perfetta.

OLIMPIADI INVERNALI FEDERICA BRIGNONE SECONDO ORO IN SLALOM GIGANTE! #brignone #olimpiadiinvernali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.