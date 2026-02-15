Gift Orban accusa gli arbitri italiani di razzismo | Mi trattano diversamente perché sono nero

Gift Orban ha accusato gli arbitri italiani di razzismo dopo essere stato espulso durante una partita. L’attaccante del club belga sostiene di essere stato trattato diversamente perché è nero e si lamenta del modo in cui è stato sanzionato. Dopo soli 11 minuti, Orban è stato allontanato dal campo e ha criticato l’arbitro Pairetto, chiedendo rispetto e parità di trattamento. La sua protesta si è accesa subito dopo l’episodio.