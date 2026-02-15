Gift Orban accusa gli arbitri italiani di razzismo | Mi trattano diversamente perché sono nero
Gift Orban ha accusato gli arbitri italiani di razzismo dopo essere stato espulso durante una partita. L’attaccante del club belga sostiene di essere stato trattato diversamente perché è nero e si lamenta del modo in cui è stato sanzionato. Dopo soli 11 minuti, Orban è stato allontanato dal campo e ha criticato l’arbitro Pairetto, chiedendo rispetto e parità di trattamento. La sua protesta si è accesa subito dopo l’episodio.
L’espulsione di Kalulu spiega perché per padre Chivu gli arbitri italiani non sono un problema (la Marotta League)
Chivu: “Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri: se l’Italia non va al Mondiale da undici anni, non è per gli arbitri”
Cristian Chivu afferma che il motivo per cui l'Italia non partecipa ai Mondiali da oltre un decennio non sono le decisioni degli arbitri.
PELLEGRINO REGALA I 3 PUNTI AL PARMA NEL RECUPERO Un colpo di testa perfetto a centro area decide la gara tra Parma e Verona. Dopo il gol in avvio di Bernabé, viene espulso Gift Orban all'11º minuto, ma la squadra di Sammarco riesce comunqu
Altro rosso molto discusso nel primo tempo di una partita di Serie A. All'undicesimo di Parma-Verona, Gift Orban rivolge un gesto di stizza nei confronti dell'arbitro Pairetto per un fallo non fischiato. L'arbitro estrae immediatamente il rosso diretto nei confronti d