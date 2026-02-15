Giaccherini | Quella di Kalulu è una carezza Bastoni ha fatto la furbata e io mi sento infastidito

Emanuele Giaccherini ha commentato un episodio durante la partita, affermando che il contatto tra Kalulu e un avversario è stato innocuo, come una carezza. Ha anche criticato Bastoni, accusandolo di aver approfittato di un’occasione per ingannare l’arbitro. Giaccherini si è detto seccato per questa mossa, che ha notato mentre seguiva l’azione in campo.

. Le parole dell'ex centrocampista della Juve. Negli studi di DAZN, il commento tecnico di Emanuele Giaccherini non ha lasciato spazio a interpretazioni diplomatiche. L'ex esterno bianconero e della Nazionale, analizzando l'episodio che ha visto protagonista Pierre Kalulu, ha espresso un profondo disappunto per la gestione arbitrale e, soprattutto, per l'atteggiamento mostrato da Alessandro Bastoni nel momento cruciale del Derby d'Italia. Giaccherini ha iniziato smontando la tesi del contatto falloso che ha portato al secondo giallo: « Il braccio di Kalulu? No, questa è una carezza.

Emanuele Giaccherini ha criticato l'arbitro per il cartellino rosso assegnato a Kalulu, dopo aver osservato che l’esultanza di Bastoni gli è sembrata una provocazione.

Giaccherini ha commentato il recupero di Zielinski, attribuendone il rilancio alla presenza di Chivu, e ha sottolineato come il centrocampista polacco sia diventato un elemento imprescindibile per l’Inter.

