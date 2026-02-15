Emanuele Giaccherini ha criticato l'arbitro per il cartellino rosso assegnato a Kalulu, dopo aver osservato che l’esultanza di Bastoni gli è sembrata una provocazione. Giaccherini ha spiegato che Bastoni ha esultato in modo provocatorio, cosa che ha infastidito molto gli spettatori e i commentatori. La sua opinione si basa sull’impressione che Bastoni abbia cercato di provocare il rivale, facendo una furbata.

L'argomento del giorno, e probabilmente anche dei prossimi, è l'episodio che, di fatto, ha deciso il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Ovviamente, parliamo dell'espulsione del difensore bianconero Pierre Kalulu procurata da una netta simulazione dell'interista Alessandro Bastoni. Peraltro, il difensore di Cristian Chivu era già ammonito e l'errore dell'arbitro La Penna è quindi doppio: non c'era nessun fallo, ma soprattutto Bastoni andava ammonito per simulazione e quindi espulso. L'episodio ha chiaramente modificato le sorti del match e, forse, anche quelle legate al discorso Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giaccherini duro: “Rosso a Kalulu? Mi ha infastidito l’esultanza di Bastoni. Ha fatto la furbata”

Giaccherini ha commentato il recupero di Zielinski, attribuendone il rilancio alla presenza di Chivu, e ha sottolineato come il centrocampista polacco sia diventato un elemento imprescindibile per l’Inter.

Davide Bastoni si è fatto notare per la sua esultanza sfacciata dopo aver convinto l’arbitro a espellere Kalulu, scatenando reazioni tra tifosi e commentatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.