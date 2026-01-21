Milan Cardinale incontra Allegri e la squadra | la giornata del patron rossonero

Gerry Cardinale ha visitato Milanello in occasione di una giornata dedicata alla squadra. Dopo più di un anno, il patron rossonero è tornato a incontrare i membri del club, sottolineando il suo impegno e interesse per il progetto sportivo del Milan. La visita ha rappresentato un momento di confronto tra la dirigenza e i giocatori, in un contesto di attenzione costante verso lo sviluppo della squadra e i suoi obiettivi futuri.

Giornata di visite a Milanello. Dopo più di un anno, Gerry Cardinale torna a farsi vedere pubblicamente. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il patron del Milan ha lasciato poco fa la sede rossonera. Dopo aver presenziato in mattinata nel centro sportivo di Milanello dove ha incontrato l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, Ibrahimovic, Allegri e tutta la squadra rossonera al completo, Cardinale si è recato anche a Casa Milan, dove ha pranzato con lo svedese e Cocirio, CFO, incontrando tutti dipendenti prima di lasciare Milano e ripartire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

