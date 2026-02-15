La Gazzetta dello Sport riporta che a Milanello circolano dubbi sul tocco di mano di Fullkrug durante l'ultima partita, causati da alcune immagini che evidenziano una possibile infrazione. Allegri, allenatore del Milan, si mostra insoddisfatto della prestazione della squadra e si concentra anche su questa giocata controversa. Durante l'allenamento, i giocatori sono stati richiamati a mantenere maggiore attenzione sui dettagli in area.

"Soddisfatto per la vittoria, meno per la prestazione", apre così l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport' su cosa pensa Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan sul campo del Pisa. L'allenatore rossonero non sarebbe del tutto soddisfatto della prestazione della sua squadra specialmente nel primo tempo. La squadra ha fatto troppa fatica: questo perché Loftus-Cheek arretrava troppo, isolando di fatto Nkunku. Per questo motivo Allegri avrebbe messo subito Fullkrug all'inizio della ripresa, spostando l'inglese più in basso. LEGGI ANCHE: Via Estupinan? Difensore cercasi: dal Barcellona il colpo di calciomercato perfetto per il Milan>>> Secondo il quotidiano ad Allegri non sarebbe neppure piaciuto che la squadra non sia riuscita a chiudere la partita nella ripresa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gazzetta rivela: “A Milanello ci sono dubbi sul tocco di mando di Fullkrug”. Allegri non soddisfatto

