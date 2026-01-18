In occasione dei 175 anni di attività, l’ospedale di Merate ha celebrato il suo lungo percorso con un momento di confronto e riflessione. Alla giornata hanno partecipato figure storiche e attuali del presidio, rappresentanti istituzionali e cittadini, sottolineando il ruolo fondamentale di questa struttura nel territorio. Un'occasione per guardare al futuro con fiducia, confermando l’impegno a garantire servizi di qualità per la comunità.

Festa di famiglia per l’ ospedale di Merate. Per i 175 anni di fondazione e attività del San Leopoldo Mandic, ieri nell’auditorium comunale si sono riuniti tutti i direttori generali della storia recente del presidio meratese, i primari, molti medici e infermieri e operatori sanitari di oggi e di ieri, i sindaci e tantissimi cittadini, che lo considerano il loro ospedale. È stata l’occasione per ricordare la storia di uno dei nosocomi più longevi, fotografare il presente e guardare al futuro. Attualmente in ospedale a Merate prestano servizio 111 medici, 530 operatori del comparto sanitario e 145 tecnici e amministrativi; gli accessi al Pronto soccorso sono 32mila; vengono ricoverati 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I 175 anni dell’ospedale di Merate: "Sul futuro non ci sono dubbi"

Merate, 175 anni del Mandic: la parola a chi lo ‘vive’ e uno sguardo ai numeri e al futuro - Se la prima parte dell’evento per i 175 anni dell’Ospedale San Leopoldo Mandic ha ricostruito la lunga parabola di un presidio nato dal territorio e cresciuto dentro la comunità, la seconda sessione h ... merateonline.it