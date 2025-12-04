Gaza raid Idf su Khan Younis 7 palestinesi morti fra cui 2 bambini Netanyahu si nasconde dietro un dito | Hamas ha violato tregua - VIDEO

L’aviazione israeliana colpisce più volte Khan Younis e l’area di al-Mawasi: almeno sette le vittime secondo fonti palestinesi, mentre la tregua vacilla Nella notte fra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, una nuova violazione del cessate il fuoco da parte di Israele ha sconvolto Gaza. In un rai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, raid Idf su Khan Younis , 7 palestinesi morti fra cui 2 bambini, Netanyahu si nasconde dietro un dito: "Hamas ha violato tregua" - VIDEO

